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Срочно! Курсовая работа по возрастной психологии.
Добрый день!
Срочно нужна курсовая работа на тему:
Феномен близости в диадном взаимоотношении.
Объем - 30-35 стр. Рекомендации по написанию курсовых работ от ВУЗа предоставлю.
В практической части работы важно составить два опросника:
1) взаимоотношение между парнем и девушкой (когда они встречаются)
2) взаимоотношение между мужем и женой
Сроки - до 1 февраля. Предлагайте цену!
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