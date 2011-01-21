Срочно! Курсовая работа по возрастной психологии.

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Закрыт6 заявок202 просмотра

Добрый день!

Срочно нужна курсовая работа на тему:

Феномен близости в диадном взаимоотношении.

Объем - 30-35 стр. Рекомендации по написанию курсовых работ от ВУЗа предоставлю.

В практической части работы важно составить два опросника:

1) взаимоотношение между парнем и девушкой (когда они встречаются)

2) взаимоотношение между мужем и женой

Сроки - до 1 февраля. Предлагайте цену!

14 лет назад
pozh
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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