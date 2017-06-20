Срочно! Магистерская работа по автотранспорту

ДИСЦИПЛИНА * филологияТЕМА РАБОТЫ * "безэквивалентная лексика в музейном дискурсе свердловской области"КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * объём практической части около 20 страниц.ШРИФТ * Times New Roman 14 ptОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 75КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017ПОЖЕЛАНИЯ ИДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ должно ...
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ДИСЦИПЛИНА * -
ТЕМА РАБОТЫ * Повышение эффективности диагностирования пневмоподвески легкового
автомобиля путем разработки диагностического оборудования и методики
диагностирования.
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 100-110
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%
КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 20.06.2017
Важна поэтапная сдача - план/1 гл/и т.д. чтобы был виден ход работы.
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