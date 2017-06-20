Срочно! Магистерская работа по автотранспорту

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Магистерская диссертация

ДИСЦИПЛИНА *    -

ТЕМА РАБОТЫ *    Повышение эффективности диагностирования пневмоподвески легкового

автомобиля путем разработки диагностического оборудования и методики

диагностирования.

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ *    100-110

ШРИФТ *    Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ    60%

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ    20.06.2017

Важна поэтапная сдача - план/1 гл/и т.д. чтобы был виден ход работы.

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)