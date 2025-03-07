Необходимо разработать сайт ресторана с функцией доставки, основываясь на макете из Figma. Включает разработку HTML и CSS, а также программного кода на Python с использованием Flask. Ожидается создание функционального и адаптивного дизайна сайта.
Срочно нужно сделать дз по информатике до 00 00 по мск
Задание 1 (50 баллов).
Как правильно выполнять задания при изучении раздела информатики “Технологии создания сайтов”
Создайте wеb-страницу, на которой разместите ваше расписание на неделю. Задайте фоновое изображение на странице. Расписание представьте в виде таблицы. Добавьте изображение на страницу.
Wеb-страницу нужно создать, используя приложение KompoZer либо HTML- разметку.
Сохраните созданную страницу с расширением .html. Все изображения, которые будут размещаться на web-странице, должны быть расположены в одной папке с созданной web-страницей. Перед отправкой работы на проверку нужно заархивировать всю папку. Добавьте в архив скриншот созданной страницы.
Задание 2 (50 баллов).
Как правильно выполнять задания при изучении раздела информатики “Работа с табличным редактором”
Проведите исследование работоспособности сотрудников предприятия в зависимости от выполнения одного и того же задания в разное время суток. Все сотрудники находятся в одинаковых условиях и имеют одинаковый уровень подготовки.
№ сотрудника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Время начала выполнения задания
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Количество выполненных заданий
10
12
16
14
12
11
15
10
8
6
Постройте точечную диаграмму зависимости величин, заданных в таблице.
Добавьте линию тренда.
Определите коэффициент детерминации.
Вычислите коэффициент корреляции.
Сделайте выводы по проделанной работе.
Примечание. Для выполнения можно использовать: MS Excel (версии 2007–2019), OpenOffice Calc, Google Таблицы. На проверку нужно прислать файл в формате табличного редактора.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $15
Необходимо выполнить задания по финансам, включая рефераты, курсовые и дипломы, которые представлены в прикрепленном файле. Все работы должны быть выполнены на русском языке.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт18 дней назад
- $10
Требуется найти бинарную структуру файла формата TrueType, особенно спецификацию к версии 1.0. Информация должна быть представлена в табличном формате с указанием смещения, длины и названий полей.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт24 дня назад
Разработка дипломной работы на тему «Технологический процесс изготовления многостраничного издания в суперобложке». Необходимы объединение курсовых работ для теоретической части и выполнение практической части по методичке.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Необходима консультация по теме синтеза системы на основе методов ПИД-регуляторов. Имеется готовый расчет системы, требуется объяснение и предоставление информации для изучения. Подходите к задаче с пониманием теории автоматического управления.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрытмесяц назад
Необхідно створити дипломну роботу на тему 'Створення програми для моніторингу та аналізу соціальних медіа'. Обсяг роботи - 35-40 сторінок, включаючи зміст, введення, методику виконання, основну частину з графіками, малюнками, таблицями та кодами. Включити висновки та список джерел.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрытмесяц назад
Задача заключается в разработке курсовой работы, посвященной сравнению различных сетевых устройств. Необходимо проанализировать их характеристики, функциональные возможности и применение в современных сетевых инфраструктурах.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется проверить и откорректировать студенческую работу на голландском языке для университета. Работа связана с HBO Post Bachelor Taalspecialist и модулем Herexamen Taalspecialist.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать 6-цилиндровый двигатель в рамках курсовой работы по автомобильным двигателям. Уделить внимание техническим характеристикам и принципам работы двигателя.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо подготовить курсовую работу на тему «Анализ выпуска готовой продукции», основываясь на примере любой организации. Работа должна содержать подробный анализ хозяйственной деятельности и выводы по результатам исследования.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт2 месяца назад