Задание 1 (50 баллов).

Как правильно выполнять задания при изучении раздела информатики “Технологии создания сайтов”

Создайте wеb-страницу, на которой разместите ваше расписание на неделю. Задайте фоновое изображение на странице. Расписание представьте в виде таблицы. Добавьте изображение на страницу.

Wеb-страницу нужно создать, используя приложение KompoZer либо HTML- разметку.

Сохраните созданную страницу с расширением .html. Все изображения, которые будут размещаться на web-странице, должны быть расположены в одной папке с созданной web-страницей. Перед отправкой работы на проверку нужно заархивировать всю папку. Добавьте в архив скриншот созданной страницы.

Задание 2 (50 баллов).

Как правильно выполнять задания при изучении раздела информатики “Работа с табличным редактором”

Проведите исследование работоспособности сотрудников предприятия в зависимости от выполнения одного и того же задания в разное время суток. Все сотрудники находятся в одинаковых условиях и имеют одинаковый уровень подготовки.

№ сотрудника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Время начала выполнения задания

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Количество выполненных заданий

10

12

16

14

12

11

15

10

8

6

Постройте точечную диаграмму зависимости величин, заданных в таблице. Добавьте линию тренда. Определите коэффициент детерминации. Вычислите коэффициент корреляции. Сделайте выводы по проделанной работе.

Примечание. Для выполнения можно использовать: MS Excel (версии 2007–2019), OpenOffice Calc, Google Таблицы. На проверку нужно прислать файл в формате табличного редактора.