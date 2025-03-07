Срочно нужно сделать дз по информатике до 00 00 по мск

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки69 просмотров

Задание 1 (50 баллов).

Как правильно выполнять задания при изучении раздела информатики “Технологии создания сайтов”

Создайте wеb-страницу, на которой разместите ваше расписание на неделю. Задайте фоновое изображение на странице. Расписание представьте в виде таблицы. Добавьте изображение на страницу.

Wеb-страницу нужно создать, используя приложение KompoZer либо HTML- разметку.

 

Сохраните созданную страницу с расширением .html. Все изображения, которые будут размещаться на web-странице, должны быть расположены в одной папке с созданной web-страницей. Перед отправкой работы на проверку нужно заархивировать всю папку. Добавьте в архив скриншот созданной страницы. 

 

Задание 2 (50 баллов).

Как правильно выполнять задания при изучении раздела информатики “Работа с табличным редактором”

Проведите исследование работоспособности сотрудников предприятия в зависимости от выполнения одного и того же задания в разное  время суток. Все сотрудники находятся в одинаковых условиях и имеют одинаковый уровень подготовки.

№ сотрудника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Время начала выполнения задания

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Количество выполненных заданий

10

12

16

14

12

11

15

10

8

6

 

  1. Постройте точечную диаграмму зависимости величин, заданных в таблице.

  2. Добавьте линию тренда.

  3. Определите коэффициент детерминации.

  4. Вычислите коэффициент корреляции.

  5. Сделайте выводы по проделанной работе.

 

Примечание. Для выполнения можно использовать: MS Excel (версии 2007–2019), OpenOffice Calc, Google Таблицы. На проверку нужно прислать файл в формате табличного редактора.

HTMLВыполнение лабораторных работ
месяц назад
guest_1742409512135
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 отзывов(-3)
месяц назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад