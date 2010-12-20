Срочно. Реферат по изодеятельности дошкольников.

$13
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Закрыт8 заявок206 просмотров

Тема: "Воспитательно-образовательные возможности коллективной изобразительной деятельности детей дошкольного возраста"

14 лет назад
otlihno
65 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$13
2 дня

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад