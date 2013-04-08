Предмет : информатика Тип работы : курсовая работа Тема работы : численное исследование переходных процессов,взаимодействие элементов двухмассивной механической системы Количество страниц : Практическая часть : нужна ...
Срочно требуется 1 глава дипломной - юриспруденция
1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.1. Внутренние источники правового регулирования отношений в области защиты прав потребителей
1.2. Международные договоры Российской Федерации по защите прав потребителей
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