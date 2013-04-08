Срочно требуется 1 глава дипломной - юриспруденция

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1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. Внутренние источники правового регулирования отношений в области защиты прав потребителей

1.2. Международные договоры Российской Федерации по защите прав потребителей

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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