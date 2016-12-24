СРОЧНО! Заявка на финансирование гранта!

Статья для зачета.

1. Наш проект – это заявка на финансирование гранта.

2. По структуре: цели/задачи/предмет/объект/методы и инструментарий

(рассказываешь как ты пользуешься этим методом; если наблюдение, то

схема, если контент-анализ, то кодирование и т.п.)/план/бюджет

3. На результаты все равно. Отражать их не нужно. Это не законченный проект. а заявка на него.

4. Рефлексия необязательна.

5. Объем небольшой.

Страниц – 3

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