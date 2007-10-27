Статистическая оценка затрат нефтедобывающего предприятия

Необходимо решить две задачи по теории вероятности. Как можно быстро. Задачи в этом письме. Обращаться ICQ 270323949 email [email protected] В туристической группе 12 чел: 6 юн. и 6 дев. Их расселяют по четырем комнатам, рассчитанным на 3-х ...