Статистическая оценка затрат нефтедобывающего предприятия

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Необходимо выполнить следующий вид работы:

Предмет общая теория статистики

Вид работы курсовая

Объём 40

Тема работы статистическая оценка затрат нефтедобывающего предприятия

Срок выполнения 5-7 дней

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад