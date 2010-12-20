Тема: "Компьютерная геометрия и графика" Только С (Си) можно использовать. Интересуют цена и сроки.
Статья по экономике
Написать статью по экономике. Тема "Сущность и содержание механизма регулирования денежных потоков крупных предприятий в современных условиях"
Статья для аспиранта в сборник статей. 8-9 стр. в т.ч. список литературы. 14 шр. через 1,5 интервал. Если будут таблицы то не более 2 (и чтобы занимали не более половинки листа).
Срок четверг 24.12.
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