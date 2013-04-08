Стратегии PR-продвижения fashion-продукции

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Стратегии и технологии PR-продвижения fashion-продукции на Европейском и Российском рынках (сравнительный анализ)/

Во введении должна быть актуальность,проблема, цели, задачи, предмет, объект, гипотеза, историографический обзор литературы.

Если автор владеет англ-яз,есть материал,прикреплен.

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12 лет назад
yuulkaa
Юлия 
28 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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