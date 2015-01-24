Судоремонт. Технология ремонта запорной арматуры

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Часть дипломного проекта.

Технология ремонта запорной арматуры паровой системы.

С заполнением:

1. Ведомость дефектации

2. Ремонтная ведомость

3. Маршрутная карта

Плюс два чертежа Сборочный и Рабочий.

Обьем 10-20 страниц.

9 лет назад
RomanGTe
Роман 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад