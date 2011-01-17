ТАУ - курсовой проект

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Закрыт3 заявки245 просмотров

Курс: 4

Предмет: Теория автоматического управления

Тема: см.вложение

Вид работы: курсовой проект

Объём: см.вложения

Требования: вариант 2

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anly
43 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

Anly
43 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад