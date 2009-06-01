Тех. диплом Релейная защита и автоматика

Ув. фрилансеры! Есть готовая курсовая работа по логопедии на тему: "Исследование нарушения письма у учащихся второго класса общеобразовательной школы". Но выполнена она не совсем в корректном виде. Нужно на ее основе написать новую, более совершенную ...