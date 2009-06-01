Тех. диплом Релейная защита и автоматика

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Необходимо написать диплом.

Тема: "Релейная защита и автоматика основного электротехнического

оборудования АМЕЛЬСКОЙ КЭС Иркутской энергосистемы". Срок к 14 июня

(обязательное условие).

Предоплата будет, установим контрольные точки.

Один фрилансер меня уже кинул.(

А срок сдачи уже скоро.

Напишите реальные сроки и стоимость работы.

Если не успеете, то, даже не пишите!!!

16 лет назад
legal
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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