Техническая дипломная по кондиционированию

Техническая дипломная по кондици0нированию

Нужен дипломный проект по к0ндици0нир0ванию , могут стоять чиллира , обычные спилы, также это может быть холодильное оборудования. Это может быть какой-нибудь коттедж,

1) Расчёт тепл0прит0к0в

2) П0дб0р 0б0руд0вания по теплопритокам

3) Схема оборудования

примерно вот так.

60-80 страниц. более подробную информацию сообщу позднее.

Жду примерные сроки и стоимость.