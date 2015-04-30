Техническая дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка95 просмотров

Дисциплина: автомобили и автосервис

Тема: проектирование автопредприятия на 700 автовозов мерседес-бенц

Кол-во страниц: 70-100

Оригинальность: 80%

Срок: 30.04.2015

Дополнительно:

1 обоснование дипломного проэкта (1-2 листа А1 "графики, диаграммы, гистограммы"

2 технологический расчет предприятия

3 описание производственного корпуса(2-3 листа А1)

4 производственные подразделения(описание) (1 лист А1-планировка подразделения с расстановкой оборудования)

5 подбор оборудования (2 листа А1)

6 технология выполнения работ (1-2 листа А1)

7 производственно экологическая безопастность

8экономическая часть(обоснование, срок окупаемости, смета затрат)

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров