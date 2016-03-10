Тема: Разработка автоматизированного рабочего места для сокрытия проектной документации изделия в период всего его жизненного цикла Исследовательская часть: Обзор существующих стеганографических алгоритмов; обзор жизненного цикла изделия.Конструкторская часть: математическая постановка задачи; разработка структуры автоматизированного ...
Технологии мяса/молока. кoл6acный(мяcнoй) цex, отчет по практике
отчет по преддипломной практике
12 страниц
+ дневник
взять Уфу или соседние регионы
общее направление: технологии мяса и молока
тематика отчета: пpoeкт кoл6acнoгo(мяcнoгo) цexa
сначала план с оч.кратким описанием пунктов
потом утверждаем
потом всю работу до 27-03
ап 55%
стоимость?
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