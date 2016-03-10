Технологии мяса/молока. кoл6acный(мяcнoй) цex, отчет по практике

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отчет по преддипломной практике

12 страниц

+ дневник

взять Уфу или соседние регионы

общее направление: технологии мяса и молока

тематика отчета: пpoeкт кoл6acнoгo(мяcнoгo) цexa

сначала план с оч.кратким описанием пунктов

потом утверждаем

потом всю работу до 27-03

ап 55%

стоимость?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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