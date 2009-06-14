Технология машиностроения

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Курсовая работа - записка строго по образцу, 2 чертежа и операционная карта.

Срок до 14.06.09

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16 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров