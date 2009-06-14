Курсовая по экономическому анализу тема: маркетинговый анализ в деятельности предприятия
Технология машиностроения
Курсовая работа - записка строго по образцу, 2 чертежа и операционная карта.
Срок до 14.06.09
Указывайте ваш возможый срок и ориентировочную оплату.
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