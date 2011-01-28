Технология машиностроения

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Закрыт3 заявки99 просмотров

Предмет: Технология машиностроения

тип работы: курсовая

Задание прилагается

Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов! Всем удачи!

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров