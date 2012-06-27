Технология машиностроения

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Выполнить согласно приложенных требований и оформить в Word контрольные работы для двух вариантов. Работы включают в себя теорию и практику. Все файлы не уместились по размеру. Даю ссылку на архив http://rghost.net/38936797

13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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