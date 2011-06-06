Технология строительных проектов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Надо сделать раздел диплома ТСП для гостиницы. Архитектуру, ЖБК вышлю если интересно

13 лет назад
IIIypynoB
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад