Теория сварочных процессов (курсовая)

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Закрытнет заявок86 просмотров

Задание в файле, пример выполнения по ссылке http://clip2net.com/clip/m37010/1292527164-kursovogo-22312kb.rar

14 лет назад
5otlichnik
Наталия 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров