Тепловой расчет двигателя Зил-130

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Закрыт1 заявка206 просмотров

Нужен тепловой расчет двигателя Зил-130 и индикаторная диаграмма к нему(желательно в компасе)

15 лет назад
Sanyabugalter
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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