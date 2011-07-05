Товароведение ( курсовая - 2)

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РГТЭУ

факультет: КиМ

отделение: очно-заочное

3 курс

тип работы: Курсовая

предмет: Товароведение

тема: "Оценка безопасности сотовых и радиотелефонов"

работа содержит: теорию и практику

требования: следовать предоставленным материалам, не скачивать текст с примера, использовать в качестве образца.

кол-во страниц: 35

шрифт, интервал 12,1,5

кол-во источников: 25

сноски: в квадратных скобках [1] внизу

план работы на утверждение

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
Спасибо большое за работу! Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Спасибо Елена за интересное задание, качественную его постановку и моментальную оплату