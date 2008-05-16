Транспортная задача

$10
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Закрыт10 заявок315 просмотров

Решить транспортную задачу в ручную ("на бумажке с листочком").

Excel и другие проги в расчетах не использовать.

Решение описать в Word.

17 лет назад
alecad
47 лет
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15 лет назад
1 отзыв

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stopochka
36 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
$9
1 день

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stopochka
36 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад