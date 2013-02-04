Заказ 6860-DIP

Тип работы: Диплом

Предмет: Экономика и управление на предприятии (на транспорте).

Тема работы: Транспортный налог в России и за рубежом

Объем работы: 70-80 страниц

Детали: В работе надо написать про возможность перехода в РФ к уплате транспортного налога по

принципу США, Украины (стоимость его входит в стоимость бензина). Необходимы расчеты для

физических и юридических лиц, выгода плательщику и налогополучателю.

В работе нужно выделить на 20 страниц тему "БЖД с расчетами".

В архиве материалы для работы (их можно и не использовать), методичка и бакалаврская работа

заказчика на близкую тему.

Сначала будет нужен план.