Требуется написать курсовую работу по экономике

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Закрыт4 заявки107 просмотров

Требуется написать курсовую работу 25-30 стр. на тему "правовые основы валютного регулирования". Срок сдачи 28,12. Должна быть реальная, не техническая уникальность не ниже 50%.

8 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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