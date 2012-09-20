Требуются авторы курсовых, дипломных работ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт25 заявок217 просмотров

Требуются авторы для написания курсовых, дипломных работ по всем специальностям.

Достойная оплата;

возможность зарабатывать столько, сколько нужно;

гибкий график;

возможность совмещения с основной работой;

никакой потери самостоятельности, все на основе партнерства;

цены на работы назначается автором и много других преимуществ работы с нами.

13 лет назад
minskdip
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров