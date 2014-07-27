Требуются авторы курсовых и дипломных работ

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Закрыт17 заявок225 просмотров

Требуются авторы курсовых и дипломных работ различных специальностей. Особое внимание авторам по предметам и направлениям:

- юриспруденция

-экономика

-электротехника

-микросхемотехника

-журналистика

-филология

-педагогика

Главное требование - порядочность, ответственность и исполнительность!!! А также высшее образование и опыт.

11 лет назад
MariVlad
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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