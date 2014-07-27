Требуется автор для написания дипломной работы по бух.учету и аудиту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 80-90 стр. без учета приложений; Цена: 5 000 р. Срок ...
Требуются авторы курсовых и дипломных работ
Требуются авторы курсовых и дипломных работ различных специальностей. Особое внимание авторам по предметам и направлениям:
- юриспруденция
-экономика
-электротехника
-микросхемотехника
-журналистика
-филология
-педагогика
Главное требование - порядочность, ответственность и исполнительность!!! А также высшее образование и опыт.
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