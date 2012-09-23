Требуются авторы по написанию студенческих работ

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Закрыт7 заявок226 просмотров

Требуются авторы по написанию студенческих работ по следующим направлениям:

- бухгалтерский учет;

- биология;

- химия;

- программирование;

- технологии строительного производства.

Есть несколько срочных заказов! И в дальнейшем будут еще...

Жду ваших предложений !

13 лет назад
3nakomaya
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров