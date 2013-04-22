Требуются авторы студенческих работ

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Требуются авторы для сотрудничества на постоянной основе по следующим специальностям:

-финансы и кредит

-бухгалтерский учет и аудит

-управление персоналом

-юриспруденция (все виды права)

-финансовый менеджмент

- технические дисциплины

- и т.д.

Также приветствуются специалисты и в других областях.

Оплата сдельная.

Опыт от 1 года.

12 лет назад
lorienaj
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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