Требуются специалисты по техническим дисциплинам

$2500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок309 просмотров
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Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Мы занимаемся онлайн помощью студентам и с каждым годом клиентов все больше и больше. Поэтому мы заинтересованы в поиске новых специалистов по техническим дисциплинам. Если вы хотите получать от нас заказы, то вам нужно заполнить анкету botanoff.ru/vacancy.html

После этого ваши контакты будут занесены в список и мы свяжемся с вами.

14 лет назад
LordDead
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад