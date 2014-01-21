Третья глава дипломной фин. менеджмент

Со сроками все не идеально. Душой кривить не буду. Но! Марина вытянула проект, от которого отказались несколько предыдущих исполнителей. (ну или один не отказался но просил непомерных денег) во вторых, все замечания, которые приходили, Марина безропотно исправляла. Это вообще большой плюс. Ну и всегда на связи, никуда не пропадает - тоже плюс в карму. В итоге - проект сдали, спасибо за работу! :)