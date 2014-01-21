задание во вложении объем текстовой части 27-28 страниц+литра АП 70% срок 24.12
Третья глава дипломной фин. менеджмент
Тема «кредитова-ние юридических лиц: процедура и обеспе-чение возврата на примере ОАО сбербанк России»
глава с практической частью, заключение и список литературы
АП от 80%
Срок 3-4 дня.
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