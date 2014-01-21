Третья глава дипломной фин. менеджмент

$50
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Завершен1 заявка112 просмотров

Тема «кредитова-ние юридических лиц: процедура и обеспе-чение возврата на примере ОАО сбербанк России»

глава с практической частью, заключение и список литературы

АП от 80%

Срок 3-4 дня.

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Со сроками все не идеально. Душой кривить не буду. Но! Марина вытянула проект, от которого отказались несколько предыдущих исполнителей. (ну или один не отказался но просил непомерных денег) во вторых, все замечания, которые приходили, Марина безропотно исправляла. Это вообще большой плюс. Ну и всегда на связи, никуда не пропадает - тоже плюс в карму. В итоге - проект сдали, спасибо за работу! :)
Кирилл, прекрасный человек и конечно же хороший заказчик. Буду ждать новой работы от него, а так же желаю ему процветания в этом не легком деле! С уважением, Марина

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад