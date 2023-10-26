Твір роздум

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Твір-розлум на 3 листа а4
Мрії про національну ідею вустами Шевченка
Використати 2 цитати з різних творів, фразеологічні звороти, метафори, складні речення з різними видами зв'язку
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