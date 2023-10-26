Твір роздум

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт30 заявок104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Твір-розлум на 3 листа а4

Мрії про національну ідею вустами Шевченка

Використати 2 цитати з різних творів, фразеологічні звороти, метафори, складні речення з різними видами зв'язку

2 месяца назад
guest_1698736635191
Украина
2 месяца в сервисе
Была
23 дня назад