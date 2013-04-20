Здравствуйте Нужно сделать диплом по технологии машиностроения. Есть чертежи корпуса, карта наладок, приспособлений, пример выполнения диплома. Тема: Участок механического цеха для обработки детали "корпус".

Мне сейчас нужна срочна первая и вторая часть диплома( технологический процесс и размерный анализ)

1. Технологическая часть 15,04,13

2. Конструкторская часть 30,04,13

3. Экономическое обоснование 10,05,13

4. БЖД 20,05,13

5. Оформление проекта 01,06,13