Участок механического цеха для обработки детали

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Здравствуйте Нужно сделать диплом по технологии машиностроения. Есть чертежи корпуса, карта наладок, приспособлений, пример выполнения диплома. Тема: Участок механического цеха для обработки детали "корпус".

Мне сейчас нужна срочна первая и вторая часть диплома( технологический процесс и размерный анализ)

1. Технологическая часть 15,04,13

2. Конструкторская часть 30,04,13

3. Экономическое обоснование 10,05,13

4. БЖД 20,05,13

5. Оформление проекта 01,06,13

12 лет назад
basar001
Николай 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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