Уголовное право, диплом

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Закрыт6 заявок92 просмотра

Нужен автор для написания магистерской диссертации по уголовному праву.

Объем 120 стр, 3 главы, 150 источников

срок 2 -2,5 месяца

13 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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