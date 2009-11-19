Управленческий учет в сфере управления кот.посёлка

Диплом - 80-100 страниц.

Тема: Управленческий учет в сфере управления (эксплуатации) коттеджного поселка (КП).

- Рассматриваемый объект - коттеджный поселок Опушкино.

- данные - напишите, что нужно

- идея:

* В работе необходимо провести анализ, по какому принципу правильно было бы производить расчет затрат и соответственно выставление начислений жителям - исходя из площади участка или из площади дома (то есть за квадратный метр или за сотку).

* Какие основные затраты лежат в смете Управляющей компании и к чему они должны быть отнесены.

* Что в принципе (какие затраты) нужно рассматривать как затраты необходимые для бесперебойного обслуживания КП, а какие затраты являются чисто необходимыми для нужд самой УК.

* Как можно оптимизировать затраты УК, в целях снижения стоимости обслуживания КП.

- примерно 5 дек

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Нужен план