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Управленческий учет в сфере управления кот.посёлка
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Диплом - 80-100 страниц.
Тема: Управленческий учет в сфере управления (эксплуатации) коттеджного поселка (КП).
- Рассматриваемый объект - коттеджный поселок Опушкино.
- данные - напишите, что нужно
- идея:
* В работе необходимо провести анализ, по какому принципу правильно было бы производить расчет затрат и соответственно выставление начислений жителям - исходя из площади участка или из площади дома (то есть за квадратный метр или за сотку).
* Какие основные затраты лежат в смете Управляющей компании и к чему они должны быть отнесены.
* Что в принципе (какие затраты) нужно рассматривать как затраты необходимые для бесперебойного обслуживания КП, а какие затраты являются чисто необходимыми для нужд самой УК.
* Как можно оптимизировать затраты УК, в целях снижения стоимости обслуживания КП.
- примерно 5 дек
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Нужен план
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