Управление конфликтными ситуациями на предприятия в сфере кино и тв

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Закрыт1 заявка98 просмотров

1 глава+введение=есть

нужно все остальное

писать нужно не про конфликты а именно про конфликтные ситуации (более узкая тема)

нужно к 16 мая

10 лет назад
Veronigan
Вероника 
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров