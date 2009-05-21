Успіх керівництва: поради психолога

$15
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Завершен5 заявок214 просмотров

Нужен курсовой на заданую тему

обьем 25-30 стр а4

оплата после выполнения работы на веб мани.

все вопросы в аську 400355034

16 лет назад
frostpv
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$15
4 дня
Сработала быстро, очень качественно, суть дела уловила с полу оборота. Остался доволен на 110% от проделаной работы. Всем рекомендую Марину как исполнителя. Буду сотрудничать.
Очень хороший и положительный заказчик! После получения готовой работы, оплатил вовремя и даже немного больше оговоренной суммы! Советую всем работать с Василием! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Марина

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад

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