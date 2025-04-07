Виконання домашньої

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Треба виконати наступне (ЦІНА ДОГОВІРНА) :
Тема: Зв’язок між формами у VBA. Додавання записів через допоміжну

форму

Мета: Опанувати створення зв’язків між формами у Microsoft Access за

допомогою елементів керування (ComboBox), подій форм, а також написання

коду на VBA для оновлення даних.

Завдання: Створити дві таблиці з відношенням один-до-багатьох.

Наприклад, кожен запис у таблиці Замовлення пов’язаний з одним записом з

таблиці Книги.

Форма 1 — для введення замовлення (наприклад, запис на книгу).

Замість поля назви книги використати ComboBox з джерелом даних із

таблиці Книги.

Форма 2 — для додавання нових записів (книг, інструментів, послуг тощо).

Відкривається з кнопки &quot;Додати&quot; на першій формі.

Програмно оновити список у ComboBox після закриття другої форми:

Реалізувати обробку помилки, якщо форма замовлення не відкрита.

Варіанти предметних областей

Оберіть або запропонуйте свою, але реалізуйте одну:

1. Бібліотека

Таблиці: Книги, Замовлення книг

Форма: Замовлення книг — вибір книги через ComboBox

Допоміжна форма: Нова книга

Кнопка: Додати книгу

2. Майстерня

Таблиці: Інструменти, Оренда

Форма: Оренда інструментів — вибір через ComboBox

Допоміжна форма: Новий інструмент

3. Ветеринарна клініка

Таблиці: Послуги, Запис до ветеринара

Форма: Запис — вибір послуги через ComboBox

Допоміжна форма: Нова послуга

В звіт додати скріншоти роботи БД, код VBA, зробити висновки.

Microsoft AccessSQLСоздание баз данныхVBAНастройка баз данных
11 дней назад
olena_klondayk
Олена 
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