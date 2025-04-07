Потрібно написати студентську роботу англійською мовою на тему 'International exchange and training programs for Ukrainian students: offers, requirements, conditions'. Обсяг роботи - до 3 сторінок. Важливо дотримуватись академічного стилю письма.
Виконання домашньої
Треба виконати наступне (ЦІНА ДОГОВІРНА) :
Тема: Зв’язок між формами у VBA. Додавання записів через допоміжну
форму
Мета: Опанувати створення зв’язків між формами у Microsoft Access за
допомогою елементів керування (ComboBox), подій форм, а також написання
коду на VBA для оновлення даних.
Завдання: Створити дві таблиці з відношенням один-до-багатьох.
Наприклад, кожен запис у таблиці Замовлення пов’язаний з одним записом з
таблиці Книги.
Форма 1 — для введення замовлення (наприклад, запис на книгу).
Замість поля назви книги використати ComboBox з джерелом даних із
таблиці Книги.
Форма 2 — для додавання нових записів (книг, інструментів, послуг тощо).
Відкривається з кнопки "Додати" на першій формі.
Програмно оновити список у ComboBox після закриття другої форми:
Реалізувати обробку помилки, якщо форма замовлення не відкрита.
Варіанти предметних областей
Оберіть або запропонуйте свою, але реалізуйте одну:
1. Бібліотека
Таблиці: Книги, Замовлення книг
Форма: Замовлення книг — вибір книги через ComboBox
Допоміжна форма: Нова книга
Кнопка: Додати книгу
2. Майстерня
Таблиці: Інструменти, Оренда
Форма: Оренда інструментів — вибір через ComboBox
Допоміжна форма: Новий інструмент
3. Ветеринарна клініка
Таблиці: Послуги, Запис до ветеринара
Форма: Запис — вибір послуги через ComboBox
Допоміжна форма: Нова послуга
В звіт додати скріншоти роботи БД, код VBA, зробити висновки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиОткрыт12 дней назад
Необхідно написати курсову роботу на тему «Проектування блоку пам'яті 7420К» з описом процесора AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Обсяг роботи - до 15 сторінок, оригінальність - 70%. Методичні матеріали надані, креслення через «Kompas». Термін виконання - до 7 травня.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиОткрыт12 дней назад
Необходима курсовая работа на тему 'Станок токарно-винторезный 16В20' для специальности 'Монтаж Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования'. Работа должна соответствовать ГОСТу и методическим указаниям, включать нормконтроль и формулы расчета фундаментов.Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт9 дней назад
Необходимо написать дипломную работу на тему 'Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда сотрудников отдела'. Ожидается проработка актуальных вопросов, использование теоретических и практических материалов, а также обоснование предложенных решений.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 дней назад
Требуется написать первую главу дипломной работы бакалавриата на тему 'Цифровизация бизнес-процессов и технологий'. Глава должна включать 2-3 пункта и содержать теоретические основы, анализ и рекомендации. Уникальность текста примерно 60%, объем около 20 страниц. Список источников должен включать 25 академических источников, в том числе нормативные акты и литературу по теме из РБ.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокОткрыт19 дней назад
Требуется разработка кода на языке ассемблера для курсовой работы с учетом предоставленного технического задания. Важно следовать всем требованиям ТЗ и обеспечить корректность выполнения задания.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиОткрыт24 дня назад
Требуется написать исследовательскую работу на тему 'Мигрень у учеников гимназии, методы борьбы с мигренью'. Объем работы должен составлять 22-30 страниц с использованием научных источников. В конце каждого абзаца указывайте автора. Срок выполнения — до конца мая. В отклике необходимо предоставить ответ на пример 4*5 для проверки на бота.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокОткрыт25 дней назад
Требуется разработать курсовую работу на основе готовой. Главы оставить без изменений, подглавы можно изменить и дополнить. Объем 30-35 страниц без списка литературы. Добавление рисунков допустимо. Необходимо дополнить список литературы минимум 14 источниками. Итоговый файл в формате doc (Word). Срок выполнения - 13.04.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиОткрыт25 дней назад
Необходимо переписать исходный код лабораторной работы ПО СИ++ с использованием QT. Программа должна работать с фиксированным именем файла, выполнять чтение при запуске и запись при выходе без команд пользователя, а также использовать функции WinAPI для работы с файлами. Прототипы функций должны быть без ссылок и указателей, чтобы обеспечить возможность разделения программы на сервер и клиент.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиОткрытмесяц назад
Требуется написать дипломную работу объемом 35-55 страниц на тему 'графический интерфейс, концепт-арт персонажей и локаций для игрового проекта'. Сроки: < 60% до 13 апреля, < 90-95% до 20 апреля. Язык выполнения - украинский. Итоговый файл - Word (.docx).Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт19 дней назад