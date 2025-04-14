Завдання: 1) Створити файл звіту в програмі MsWord;

2) Знайти в інтернет по 5 сайтів різного типу (лендинг, інтернет-магазин, корпоративний) та занести результати у звіт;

3) Вивчити основні терміни та елементи веб-дизайну (особливу увагу зверніть на назви ключових компонентів). Подивіться і спробуйте поклікати різні елементи в дизайн-системах (Atlassian, Material).

Посилання на сайти дизайн-систем:

• Аtlassian - https://atlassian.design/components/

• Мaterial - https://material.io/components

Занотуйте у звіт по 5 однотипних компонентів в цих дизайн системах. Порівняйте компоненти з різних дизайн-систем.

4) Спробуйте використати інструменти Figma згідно інструкції на ресурсі https://frusia.pro/p/6 та попрактикуйтеся у їх використанні)

5) Зайдіть на сайт https://www.behance.net/ (тут дизайнери діляться своїми роботами), прокручуйте сторінку доки не знайдете ілюстрації (не плутати з фотографіями). Ілюстрації нам ідеально підходять, тому що з них простіше виділити основні кольори. Скопіюйте собі п'ять картинок, які вам подобаються (щоб стала доступна команда Copy Image, потрібно попередньо натиснути на роботу, вона збільшиться). Докладно зі способами копіювання картинок можна ознайомитися у відео https://www.youtube.com/watch?v=cZoDXF87dug (початок о 1:45).

6) Спробуйте принаймі 3 способи копіювання картинок. Для кожної картинки намалюйте 4-8 кіл однакових розмірів та пофарбуйте їх у ключові кольори ілюстрації (використовуйте піпетку)

7) Оберіть в інтернеті сайт з простим дизайном. Знайдіть на сайті відомі вам компоненти, зкопіюйте їх у звіт, підпишіть та перемалюйте у Figma. Також спробуйте пермалювати домашню сторінку цього сайту якомога детальніше, наскільки у вас вийде (ігноруйте те, що поки не можете відтворити). Ілюстрації та фото замініть своїми, шукайте їх на сайті Unsplash (https://unsplash.com/).

8) Тренуйте надивленність. Заходьте на сайт Awwwards і переглядайте розміщені там сайти не менше 10 хвилин на день – тут зібрані найкращі приклади веб-дизайну. Ви можете також використовувати цей сайт для попереднього завдання

9) Завершіть звіт. Готове завдання вставте у звіт у вигляді посилання з доступом для перегляду вашого проекту в “Figma”.

10) Надати звіт про виконану роботу.