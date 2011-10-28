Выполнение университетских заданий

Добрый день!

Нужен человек или команда для выполнения разных заданий по следующим предметам:

– Введение в логистику

– Высшая математика

– Охрана труда

– Философия

– Информационные технологии

– Микроэкономика

– Основы предпринимательской деятельности

Для вас будут доступны онлайн-конспекты по всем выше написанным предметам.

Поэтому в идеале рассчитываю на одного-двух человек, которые все выполнят в срок.

В приложение можете ознакомиться с примерами заданий по высшей математике и Информационным технологиям.

В предложение хочу видеть цену и срок за эти 2 работы.

В математике нужно делать:

– Все в контрольных работах.

– В индивидуальных заданиях примеры только под вариантом номер 6.

В IT технологиях нужно делать все.

Объем большой, рассчитываю на полноценное и долгосрочное сотрудничество.

Оплата WMZ, WMR или Яндекс Деньги.

В ЛС просьба не писать.