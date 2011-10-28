Приватный для Филиповой Елены криминалистика) Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 35-40 страниц. Ссылки на каждой второй странице. Оригинальность ...
Выполнение университетских заданий
Добрый день!
Нужен человек или команда для выполнения разных заданий по следующим предметам:
– Введение в логистику
– Высшая математика
– Охрана труда
– Философия
– Информационные технологии
– Микроэкономика
– Основы предпринимательской деятельности
Для вас будут доступны онлайн-конспекты по всем выше написанным предметам.
Поэтому в идеале рассчитываю на одного-двух человек, которые все выполнят в срок.
В приложение можете ознакомиться с примерами заданий по высшей математике и Информационным технологиям.
В предложение хочу видеть цену и срок за эти 2 работы.
В математике нужно делать:
– Все в контрольных работах.
– В индивидуальных заданиях примеры только под вариантом номер 6.
В IT технологиях нужно делать все.
Объем большой, рассчитываю на полноценное и долгосрочное сотрудничество.
Оплата WMZ, WMR или Яндекс Деньги.
В ЛС просьба не писать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема: планирование технико-экономических показателей на примере ООО ДОК «Енисей» Плана нет. Методички нет. Срок 1 ноябряРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема: анализ хозяйственной деятельности ООО ДОК «Енисей» Документов нет. В работе сделать полный анализ продукции, труду, финансовому состоянию, ОПФ, за последних три года В приложении должна быть отчетность (баланс, отчет о прибылях) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужен курсовой проект по дисциплине "Управление проектом" на тему "Разработка концепции проекта по внедрению программного обеспечения в компанию Арредо Италия" Вся информация по созданному программному обеспечению указана в файле "Курсовой проект по программированию". Сайт ...Завершен14 лет назад
Предмет: Гигиена и общественное питание Тема: Исследование и анализ состояния питания школьников в регионах РФ Тип: Научно-исследовательская работа Объем: 85 листов Срок: 20.11.2011, если возможно, то раньше Пожелания: ...Завершен14 лет назад
Тема: "Размол зерна" Срок - утро воскресенья, 30.10.2011 План предоставлю. Цена - 800 руб.Завершен14 лет назад
Тема Управление стоимостью имущества предприятия Плана нет Нужно сделать план для утверждения Срок выполнения дипломной до 18 ноябряРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине Проектирование предприятий автомобильного транспорта Выполнение работы согласно задания и методических рекомендаций. Пояснительная записка + чертежи по заданию. Введение, заключение, список литературы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине Техническая эксплуатация автомобилей. Выполнение работы согласно задания и методических рекомендаций. Пояснительная записка + чертежи по заданию. Введение, заключение, список литературы обязателен. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Доброго дня! Выполнение курсовой работы: создание макета сайта на html. Требования к работе в приложении (та часть методички, которая относится к Macromedia Dreamwever). Прошу озвучивать свою стоимость и указывать актуальные контакты для ...Завершен14 лет назад