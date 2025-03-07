Техническое задание для выполнения лабораторной работы по программированию микроконтроллеров:

1. Установить программу CUBE MX.

2. Выбрать микроконтроллер STM32 и настроить пять любых периферийных устройств, входящих в состав выбранного микроконтроллера.

3. Описать назначение каждой выбранной периферии и процесс настройки с соответствующими рисунками.

4. Сделать выводы по работе.

5. В отчете обязательно указать использованные ресурсы и источники.

Дополнительные требования:

- Работа должна быть выполнена с использованием программы CUBE MX.

- Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями ВУЗа.

- Все рисунки и схемы должны быть четкими и понятными.

- Все текстовые материалы должны быть написаны грамотным и понятным языком.

- Все использованные источники информации должны быть правильно оформлены в соответствии с требованиями ВУЗа.



Есть полная методичка со всеми требованиями, при выполнении работы - нужно четко придерживаться этого документа.



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