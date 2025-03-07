Необходимо выполнить домашнее задание по информатике, состоящее из двух частей. Первая часть: создание web-страницы с расписанием на неделю, включая фоновое изображение и таблицу. Вторая часть: исследование работоспособности сотрудников в зависимости от времени выполнения задания, с построением диаграмм и расчетами в табличном редакторе. Все работы должны быть заархивированы и отправлены на проверку.
Выполнения лабораторной работы по программированию микроконтроллеров
Техническое задание для выполнения лабораторной работы по программированию микроконтроллеров:
1. Установить программу CUBE MX.
2. Выбрать микроконтроллер STM32 и настроить пять любых периферийных устройств, входящих в состав выбранного микроконтроллера.
3. Описать назначение каждой выбранной периферии и процесс настройки с соответствующими рисунками.
4. Сделать выводы по работе.
5. В отчете обязательно указать использованные ресурсы и источники.
Дополнительные требования:
- Работа должна быть выполнена с использованием программы CUBE MX.
- Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями ВУЗа.
- Все рисунки и схемы должны быть четкими и понятными.
- Все текстовые материалы должны быть написаны грамотным и понятным языком.
- Все использованные источники информации должны быть правильно оформлены в соответствии с требованиями ВУЗа.
Есть полная методичка со всеми требованиями, при выполнении работы - нужно четко придерживаться этого документа.
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