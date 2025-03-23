Необходимо выполнить задания по разработке на Swift для рефератов, курсовых и дипломов. Задания не сложные, важно четко следовать прописанным критериям, чтобы успешно завершить домашнее задание.
Выполнить несколько заданий по WordPress
Нужно сделать несколько заданий WordPress для колледжа. Прикрепляю файлы, где описаны сами задания.
Заявки фрилансеров
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