Выполнить несколько заданий по WordPress

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Закрыт9 заявок80 просмотров
Нужно сделать несколько заданий WordPress для колледжа. Прикрепляю файлы, где описаны сами задания.
WordPress
месяц назад
guest_1742725189708
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