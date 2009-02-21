Выполнить расчеты по предмету Сети связи

$8
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить 4 задания по предмету Сети связи.

Задания относительно простые. Ко всем задачам дан пример решения точно

такой же задачи только с другими числовыми значениями. т.е фактически все решение

сводится к подствлению значений в формулы и решению по образцу.

Задание можно посмотреть здесь: http://myworks.vndv.com/seti.doc

По всем вопросам в приват либо ICQ367673869

Стоимость: $6

Срок: в пределах 2-3 дней

15 лет назад
Asrock
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
bbcat
Яков 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$6
1 день