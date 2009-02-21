Выполнить расчеты по предмету Сети связи

Необходимо выполнить 4 задания по предмету Сети связи.

Задания относительно простые. Ко всем задачам дан пример решения точно

такой же задачи только с другими числовыми значениями. т.е фактически все решение

сводится к подствлению значений в формулы и решению по образцу.

Задание можно посмотреть здесь: http://myworks.vndv.com/seti.doc

По всем вопросам в приват либо ICQ367673869

Стоимость: $6

Срок: в пределах 2-3 дней