Выполнить РГР Разработка проекта локальной сети

Выполнить расчетно-графическую работу «Разработка проекта локальной сети» согласно варианта.

Для этого:

1) определить количество и расположение рабочих станций;

2) выяснить, для решения каких прикладных задач будет использована локальная сеть;

3) исходя из решаемых задач, выбрать сеть с централизованным управлением или одноранговую сеть;

4) выбрать сетевую операционную систему;

5) определить топологию сети и метод доступа;

6) выбрать сетевое аппаратное обеспечение: компьютер для файл-сервера (или файл-серверов, если их несколько), компьютеры для рабочих станций, сетевые адаптеры, кабель и т.п.;

7) обосновать корректность работы сети;

8) рассчитать количество и примерную стоимость комплектующих и расходных материалов;

9) подготовить

отчет о проделанной работе, которые должен содержать:

пояснительную записку, в которой обосновывается выбор топологии сети, аппаратуры, программного обеспечения;

расположения рабочих станций и коммутационного оборудования;

план помещения с нанесенным планом электропроводки (предположительно) и собственно сетевых кабелей, розеток, коммутационного и другого оборудования;

приложение 1 (расчет количества расходных материалов) в виде таблицы;

приложение 2 (доказательство корректности работы сети по модели PDV и PVV).

Варианты планов здания у меня есть, можно воспользоватся и вашими.

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