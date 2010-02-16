Тема работы: Понятие отчетного сегмента. Виды отчетных сегментов. Порядок формирования показателей раскрываемых в информации по отчетному сегменту. теория с примером. подробности почтой.
Выполнить РГР Разработка проекта локальной сети
Выполнить расчетно-графическую работу «Разработка проекта локальной сети» согласно варианта.
Для этого:
1) определить количество и расположение рабочих станций;
2) выяснить, для решения каких прикладных задач будет использована локальная сеть;
3) исходя из решаемых задач, выбрать сеть с централизованным управлением или одноранговую сеть;
4) выбрать сетевую операционную систему;
5) определить топологию сети и метод доступа;
6) выбрать сетевое аппаратное обеспечение: компьютер для файл-сервера (или файл-серверов, если их несколько), компьютеры для рабочих станций, сетевые адаптеры, кабель и т.п.;
7) обосновать корректность работы сети;
8) рассчитать количество и примерную стоимость комплектующих и расходных материалов;
9) подготовить
отчет о проделанной работе, которые должен содержать:
пояснительную записку, в которой обосновывается выбор топологии сети, аппаратуры, программного обеспечения;
расположения рабочих станций и коммутационного оборудования;
план помещения с нанесенным планом электропроводки (предположительно) и собственно сетевых кабелей, розеток, коммутационного и другого оборудования;
приложение 1 (расчет количества расходных материалов) в виде таблицы;
приложение 2 (доказательство корректности работы сети по модели PDV и PVV).
Варианты планов здания у меня есть, можно воспользоватся и вашими.
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