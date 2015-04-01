Выпускная квалификационная работа

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Заказ №6213. Выпускная квалификационная работа

Тема -применение оптоволоконного реле в электроприводе

Кол-во - 50-60 стр

6 черчежей

Методичка есть

Срок - 1.05

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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