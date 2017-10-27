Визначення привабливості території на основі нейромереж

Навчальна вибірка побудована на основі даних типових туристичних поселень за таким алгоритмом: навколо заданих містечок визначається область радіусом 3-5 кілометрів і на ній вибирається довільна точка та визначаються її координати, а також відстань до автомобільних доріг, залізничної станції, центру міста і ступінь урбанізації, значення яких є вихідними змінними для навчальної вибірки. Ці величини виражають числові характеристики досліджуваної області; за наявності вказаного атрибуту вони приймають значення 1, а за відсутності – 0. Навчальна вибірка є множиною і подається у вигляді кортежу де х1 – віддаль до центру населеного пункту, х2 – віддаль до найближчої автодороги, х3 – віддаль до залізничної станції.

Вихідні дані до роботи: навчальна вибірка для нейронної мережі, що

містить від 5 тисяч значень, перелік туристичних містечок, на основі яких

будується вибірка.

Перелік питань, які потрібно розробити: провести навчання нейронної

мережі на основі навчальної вибірки, сформувати системи нечіткого виводу з

різними типами функцій належності, розрахувати матриці привабливості

досліджуваної території.

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

структура нейронної мережі, графічне відображення матриць привабливості.