Выполнить все задания по управленческому учёту с пояснением решения. Задание в прикрепленном файле. Срок до 12 ноября.
Визначення привабливості території на основі нейромереж
Навчальна вибірка побудована на основі даних типових туристичних поселень за таким алгоритмом: навколо заданих містечок визначається область радіусом 3-5 кілометрів і на ній вибирається довільна точка та визначаються її координати, а також відстань до автомобільних доріг, залізничної станції, центру міста і ступінь урбанізації, значення яких є вихідними змінними для навчальної вибірки. Ці величини виражають числові характеристики досліджуваної області; за наявності вказаного атрибуту вони приймають значення 1, а за відсутності – 0. Навчальна вибірка є множиною і подається у вигляді кортежу де х1 – віддаль до центру населеного пункту, х2 – віддаль до найближчої автодороги, х3 – віддаль до залізничної станції.
Вихідні дані до роботи: навчальна вибірка для нейронної мережі, що
містить від 5 тисяч значень, перелік туристичних містечок, на основі яких
будується вибірка.
Перелік питань, які потрібно розробити: провести навчання нейронної
мережі на основі навчальної вибірки, сформувати системи нечіткого виводу з
різними типами функцій належності, розрахувати матриці привабливості
досліджуваної території.
Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):
структура нейронної мережі, графічне відображення матриць привабливості.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $40
Написать учебный бизнес-план по любому предприятию. Шрифт Times New Roman 14. Работа должна состоять 15-20 страниц. 1.Титульный лист. 2.Аннотация. 3.Оглавление. 4.Введениебизнес-плана. 5.Концепция бизнеса (резюме). 6.Описание предприятия и отрасли. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доклад и презентация срочно сегодня. Посмотрите приложения и файл задание. Нужно исправить хорошо - доклад. Презентацию полностью переделать солиднее и качественно. И выполнить раздаточный материал. Педагогика. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В компанию, занимающуюся выполнением студенческих работ, требуются авторы. Приглашаем сотрудничать преподавателей ВУЗов, практикующих специалистов, студентов. По специальностям: - Гуманитарные науки - Экономические науки - Естественные науки - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Дипломная работа количество страниц 70-80 шрифт тimes New Roman, кегль 14. Интервал 1.5 количество источников не менее 40 не ранее 2013 года сноски в квадратных скобках. ...Закрыт7 лет назад
магистерская диссертация ДИСЦИПЛИНА "Православное богословие и религиозная философия" ТЕМА РАБОТЫ "Жизнь и философские труды преподавателя Казанской Духовной Академии П. А. Милославского " КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 100-120 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 80-85 СИСТЕМА ...Закрыт7 лет назад
необходимо выполнить работу в ворде с применением таблиц Excel/ Требования к работе в методички, в приложенном файле варианты заданий.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
кто может помочь с работой. Методичка и задание во вложении.Закрыт7 лет назад
Написание курсовой работы на немецком языке Добрый день! Требуется немецкий лингвист для написания курсовой работы для высшего учебного заведения Германии на тему Risiken und Folgen zukünftigen Klimawandels ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 лет назад
Написать реферат по менеджменту. Тему можете предложить сами, но она должна быть связана с IT. Объем страниц: 14 стр. Оплата только по БС. Никаких предоплат. Заявки буду рассматривать если указана: ...Закрыт8 лет назад