Визначення привабливості території на основі нейромереж

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Навчальна вибірка побудована на основі даних типових туристичних поселень за таким алгоритмом: навколо заданих містечок визначається область   радіусом 3-5 кілометрів і на ній вибирається довільна точка та визначаються її координати, а також відстань до автомобільних доріг, залізничної станції, центру міста і ступінь урбанізації, значення яких є вихідними змінними для навчальної вибірки. Ці величини виражають числові характеристики досліджуваної області; за наявності вказаного атрибуту вони приймають значення 1, а за відсутності – 0. Навчальна вибірка є множиною і подається у вигляді кортежу   де  х1 – віддаль до центру населеного пункту,  х2 – віддаль до найближчої автодороги, х3  – віддаль до залізничної станції.

Вихідні дані до роботи: навчальна вибірка для нейронної мережі, що

містить від 5 тисяч значень, перелік туристичних містечок, на основі яких

будується вибірка.

Перелік питань, які потрібно розробити: провести навчання нейронної

мережі на основі навчальної вибірки, сформувати системи нечіткого виводу з

різними типами функцій належності, розрахувати матриці привабливості

досліджуваної території.

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

структура нейронної мережі, графічне відображення матриць привабливості.

7 лет назад
ruskuryndash
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

best_in_php
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Не рекомендую... Затянул почти на 2 месяца((( + проект не сделал + еще деньги взял

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best_in_php
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад