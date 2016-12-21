ВКР Автомобили с расчетам и чертежами Autocad

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок106 просмотров

Объем 130-135 стр.

40-50 источников 

Ссылки

АП 75%

10 чертежей в формате А1 в Autocad + миниатюры в Jpeg

все остальное прописано в методичке

срок согласовывается

сдача по главам

цену предлагайте в рублях

AutoCAD
8 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров