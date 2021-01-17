ВКР  по дисциплине Кадровый менеджмент

Здравствуйте. Необходимо написать отчет по практике в Следственном отделе по городу Касли Челябинской области. Сроки практики уже прошли. Но надо сдать (долг). Сроки 1.12-27.12 2020 г. Чем быстрее, тем лучше. Все документы приложены. Если будут ...