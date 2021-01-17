ВКР  по дисциплине Кадровый менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок344 просмотра
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Написание ВКР  по дисциплине Кадровый менеджмент. Сопровождение до окончательной сдачи. Бесплатная доработка в рамках требований. Методические рекомендации по написанию и по оформлению направляю. Срок написания до 1 мая 2021 года. По остальным вопросам укажу подробнее тет-а-тет.

3 года назад
guest_16113992805446
3 года в сервисе
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3 года назад