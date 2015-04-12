ВКР по менеджменту

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ВКР по менеджменту

Объем работы : 65 стр.

План утвержден (3 главы)

Выполнение и оплата по главам

1 глава + введение на 15.04

Весь диплом конец апреля

Уникальность работы 70-75% (техническое поднятие, обман программы, орфографические ошибки и т.п. - не используем!)

Проверка на АП будет жесткая, ссылки на все источники!

Оформление строго по методичке

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров