Дипломная работа по специальности: финансы и кредит. Объем ВКР 75 стр (примерно по 25 стр. каждая глава) 3 главы, план утвержден Оплата и выполнение по главам Весь диплом нужен до конца ...
ВКР по менеджменту
ВКР по менеджменту
Объем работы : 65 стр.
План утвержден (3 главы)
Выполнение и оплата по главам
1 глава + введение на 15.04
Весь диплом конец апреля
Уникальность работы 70-75% (техническое поднятие, обман программы, орфографические ошибки и т.п. - не используем!)
Проверка на АП будет жесткая, ссылки на все источники!
Оформление строго по методичке
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