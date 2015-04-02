ВКР по юриспруденции

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Закрыт1 заявка65 просмотров

ВКР по юриспруденции

Объем - 60-70 стр

Оформление по ГОСТУ!

Нужен план на согласование с преподавателем 3.04

только после этого пишем диплом по главам.

АП 65%

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров